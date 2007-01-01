Товар в корзине. Перейти
Стол складной Samman Van T, серый, под дерево, 184*76*73 см - фото 1Стол складной Samman Van T, серый, под дерево, 184*76*73 см - фото 2Стол складной Samman Van T, серый, под дерево, 184*76*73 см - фото 3Стол складной Samman Van T, серый, под дерево, 184*76*73 см - фото 4Стол складной Samman Van T, серый, под дерево, 184*76*73 см - фото 5

Стол складной Samman Van T, серый, под дерево, 184*76*73 см

Артикул: CH-073-611
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Миллер 140
Фотография товара Стол Миллер 140 от компании ChiedoCover.
Следующий Стол складной Раунд 150
Фотография товара Стол складной Раунд 150 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Складной стол Silence удобен не только в использовании, но и отличается высоким качеством и надежностью.

Изготовленный из прочного пластика, он идеально подходит для использования на улице. Его устойчивость к ударам и влаге гарантирует долгий срок службы, а специальные фиксаторы опор исключают риск произвольного складывания. Вы можете быть уверены, что стол будет надежно стоять даже в ветреную погоду. Устойчивость к УФ-излучению и перепадам температур также делает его отличным выбором для дачи, где погода может быть непредсказуемой.

Эргономичная ручка с интегрированной резинкой обеспечивает комфортную транспортировку, что делает этот столик идеальным для пикников и выездов на природу. Легкость в переноске и компактность в сложенном виде позволяют без труда размещать его в автомобиле или хранить в доме.

Для профилактики повреждения пола в доме и загрязнения внутренней части опор на улице ножки стола оснащены заглушками на концах опор.

Складные столы можно использовать не только как уличную мебель, но и как обеденный стол, где комфортно можно расположить 6-8 персон.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1846 мм
  • Ширина766 мм
  • Высота734 мм
  • Материалполипропилен
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Другие товары из раздела складные столы

Товар в корзине

Стол складной Samman Van T, серый, под дерево, 184*76*73 см
Стол складной Samman Van T, серый, под дерево, 184*76*73 см
6 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Больше стульев – Меньше цена!
Больше стульев – Меньше цена!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.