Характеристики товара
Описание
Доп. опция - регуляторы ножек по высоте
Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина800 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Вид кромкиТ-образная
- Материал столешницыдерево
- Материал каркасасталь
- Модификации столаСкладной, Скругленные углы
- Цвет подстольяЧерный
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет