Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1500 мм
- Глубина700 мм
- Высота900 мм
- Цветкрасный, бежевый, зеленый, белый, серый, черный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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