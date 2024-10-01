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Стул ученический Россия - фото 1

Стул ученический Россия

Артикул: CH-057-338
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул имеет металлокаркас из стальной трубы. Каркас стула имеет Z-образную форму. Нижняя часть каркаса в виде двух опорных элементов и стоек, соединенных под наклоном, из плоскоовальной трубы размером 50*30 мм, толщиной стенки 1,9 мм. Стойки нижней части жестко соединены между собой перемычкой из плоскоовальной трубы размером 40*20 мм, толщиной стенки 1,5 мм. Длина перемычки 325 мм. Верхние стойки из плоскоовальной трубы размером 40*20 мм, толщиной стенки 1,5 мм. На одной из стоек имеются цифры обозначающие группу роста.

Основание для спинки и сиденья изготовлены из стальной трубы профильного сечения 20*20 мм, толщиной стенки 1,5 мм. Верхние стойки и основание для спинки и сидения соединены под наклоном. Каркас покрыт полимерно-порошковой износостойкой краской. Опорные элементы имеют пластиковые заглушки-подпятники. Механизм подъема стула осуществляется болтовым утапливаемым соединением стоек, с помощью болта и скрытых гаек и регулируется на нужную группу роста. Между стойками устанавливается пластиковый вкладыш для уменьшения трения при регулировки высоты. Торцы труб основания спинки и сиденья закрыты пластиковыми заглушками.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкрасный, синий

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