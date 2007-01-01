Характеристики товара
Описание
Прямоугольный, компактный стол с удобной раскладкой. Качественная керамика защищает стол от любого внешнего воздействия, а ножки выполнены настолько эргономично, что к столу удобно сесть с любой стороны
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1000/1300 мм
- Глубина690 мм
- Высота750 мм
- Вес39 кг
- Материал столешницыкерамика
- Материал каркасаметалл
- Механизмбабочка
- Вставка300 мм
- Цветсерый, черный, мрамор
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет