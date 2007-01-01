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Настоящее фото товара Стол Веннис, белый/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Веннис, белый/керамика белая
15 оценок
25 490
Товар в корзине. Перейти
Стол Веннис, белый/керамика белая - фото 1Стол Веннис, белый/керамика белая - фото 2Стол Веннис, белый/керамика белая - фото 3Стол Веннис, белый/керамика белая - фото 4

Стол Веннис, белый/керамика белая

Артикул: CH-088-528
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1000/1300 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота750 мм
  • Вес39 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Компактный прямоугольный стол с керамикой защищает поверхность столешницы от любого внешнего воздействия, а ножки выполнены настолько эргономично, что к столу удобно сесть с любой стороны

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1000/1300 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота750 мм
  • Вес39 кг
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал каркасаметалл
  • Механизмбабочка
  • Вставка300 мм
  • Цветбелый, мрамор
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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