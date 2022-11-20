Характеристики товара
Описание
D80 х H76
каркас: алюминий, в комплекте стекло закаленное 6 мм, разборный (основание цельное)
D80 х H76
каркас: алюминий, в комплекте стекло закаленное 6 мм, разборный (основание цельное)
|Размеры
|Стоимость (руб)
|D100 х 76 см
|20990
|D90 х 76 см
|19490
|D80 х 76 см
|18690
|D70 х 76 см
|16890
|D60 х 76 см
|16190
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