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Латте плетеный стол из искусственного ротанга, соломенный

Артикул: CH-077-097
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Уличный обеденный стол «Латте» для большой компании.Каркас изделия изготовлен из алюминия, благодаря чему большой стол удобно перемещать. В качестве оплетки использован искусственный ротанг круглого ручного плетения в натуральном соломенном оттенке.Материал устойчив к перепадам погоды, прямым солнечным лучам, атмосферным осадкам, легко моется. Столешница изготовлена из прочного стекла, толщиной 5 мм. В нашем ассортименте также есть аналогичный стол меньших размеров.


Габариты упаковки (ДШВ)
2040×70×940; 600×700×1550мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2000 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Вес35 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки36 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Латте плетеный стол из искусственного ротанга, соломенный
Латте плетеный стол из искусственного ротанга, соломенный
76 490
В корзине

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