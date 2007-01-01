Характеристики товара
Описание
Уличный обеденный стол «Латте» для большой компании.Каркас изделия изготовлен из алюминия, благодаря чему большой стол удобно перемещать. В качестве оплетки использован искусственный ротанг круглого ручного плетения в натуральном соломенном оттенке.Материал устойчив к перепадам погоды, прямым солнечным лучам, атмосферным осадкам, легко моется. Столешница изготовлена из прочного стекла, толщиной 5 мм. В нашем ассортименте также есть аналогичный стол меньших размеров.
Габариты упаковки (ДШВ)
2040×70×940; 600×700×1550мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2000 мм
- Глубина900 мм
- Высота750 мм
- Вес35 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки36 кг
- Изделия стопируютсяНет