Настоящее фото товара Стол журнальный 0710DT, произведённого компанией ChiedoCover
Стол журнальный 0710DT
6 990
Стол журнальный 0710DT - фото 1Стол журнальный 0710DT - фото 2Стол журнальный 0710DT - фото 3Стол журнальный 0710DT - фото 4Стол журнальный 0710DT - фото 5Стол журнальный 0710DT - фото 6Стол журнальный 0710DT - фото 7
NEW

Стол журнальный 0710DT

Артикул: CH-081-912
Основные характеристики
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

