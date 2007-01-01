Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Столик журнальный Kassi, металл, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Столик журнальный Kassi, металл, бежевый
6 оценок
9 990
Столик журнальный Kassi, металл, бежевый - фото 1Столик журнальный Kassi, металл, бежевый - фото 2Столик журнальный Kassi, металл, бежевый - фото 3Столик журнальный Kassi, металл, бежевый - фото 4Столик журнальный Kassi, металл, бежевый - фото 5

Столик журнальный Kassi, металл, бежевый

Артикул: CH-082-992
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина400 мм
  • Ширина350 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота500 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Kassi — это журнальный столик, который моментально привлекает внимание своим оригинальным дизайном и геометрической формой. Четкие линии, скруглённые углы и черный цвет создают акцентный элемент интерьера, идеально вписываясь в стили лофт, минимализм или хай-тек. Уникальная форма не только эстетична, но и функциональна — на дополнительной секции удобно разместить книги или журналы. Столешница и основание выполнены из прочного металла с порошковым окрашиванием. Такая поверхность устойчива к царапинам, легко очищается и долго сохраняет первоначальный вид. Сталь в конструкции гарантирует высокую прочность и устойчивость даже при повседневном использовании. Компактные размеры позволяют разместить столик даже в небольших помещениях. Он не занимает много места, но при этом достаточно функционален. Максимальная нагрузка — до 30 кг, что делает его отличным выбором для размещения декора, книг или чашки кофе. Kassi идеально подойдёт для оформления гостиной, спальни или кабинета. Он украсит любую зону отдыха, станет стильным дополнением интерьера и подчеркнёт вашу индивидуальность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина350 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота500 мм
  • Вес8.6 кг
  • Максимальная нагрузка30 кг
  • Материал столешницыметалл
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки370 мм
  • Глубина упаковки420 мм
  • Вес упаковки10.50 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Габариты упаковки для логистики520
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

