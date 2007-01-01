Характеристики товара
Описание
Kassi — это журнальный столик, который моментально привлекает внимание своим оригинальным дизайном и геометрической формой. Четкие линии, скруглённые углы и черный цвет создают акцентный элемент интерьера, идеально вписываясь в стили лофт, минимализм или хай-тек. Уникальная форма не только эстетична, но и функциональна — на дополнительной секции удобно разместить книги или журналы. Столешница и основание выполнены из прочного металла с порошковым окрашиванием. Такая поверхность устойчива к царапинам, легко очищается и долго сохраняет первоначальный вид. Сталь в конструкции гарантирует высокую прочность и устойчивость даже при повседневном использовании. Компактные размеры позволяют разместить столик даже в небольших помещениях. Он не занимает много места, но при этом достаточно функционален. Максимальная нагрузка — до 30 кг, что делает его отличным выбором для размещения декора, книг или чашки кофе. Kassi идеально подойдёт для оформления гостиной, спальни или кабинета. Он украсит любую зону отдыха, станет стильным дополнением интерьера и подчеркнёт вашу индивидуальность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина400 мм
- Ширина350 мм
- Глубина400 мм
- Высота500 мм
- Вес8.6 кг
- Максимальная нагрузка30 кг
- Материал столешницыметалл
- Материал подстольяметалл
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки520 мм
- Высота упаковки370 мм
- Глубина упаковки420 мм
- Вес упаковки10.50 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Габариты упаковки для логистики520
- Изделия стопируютсяНет