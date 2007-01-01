Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол журнальный 0709DT, произведённого компанией ChiedoCover
Стол журнальный 0709DT
5 оценок
7 990
Товар в корзине. Перейти
Стол журнальный 0709DT - фото 1Стол журнальный 0709DT - фото 2Стол журнальный 0709DT - фото 3Стол журнальный 0709DT - фото 4Стол журнальный 0709DT - фото 5Стол журнальный 0709DT - фото 6Стол журнальный 0709DT - фото 7
NEW

Стол журнальный 0709DT

Артикул: CH-081-911
5 оценок
Основные характеристики
  • Высота520 мм
  • Диаметр350 мм
  • Вес6.7 кг
  • Материалгипс
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 1 1200*600, венге, черный, без отбойников
Фотография товара Стол Лидер 1 1200*600, венге, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота520 мм
  • Диаметр350 мм
  • Вес6.7 кг
  • Материалгипс
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190

Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый

491
Фотография товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini

35
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стол Лидер 4, D700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 4, D700, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890

Стол Лидер 4, D700

460
Фотография товара Cтол Tulip style, черный, D1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол Tulip style, черный, D1000, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена

Cтол Tulip style, черный, D1000

34
Фотография товара Стол журнальный 0812DT от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный 0812DT, произведённого компанией ChiedoCover
13 390
Оптовая цена

Стол журнальный 0812DT

7
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Столик журнальный Make, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик журнальный Make, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 89030
13 990 ₽Оптовая цена

Столик журнальный Make, кремовый

26
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 9, D80см, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, D80см, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49020
3 090 ₽

Стол Лидер 9, D80см, белый, черный

15
Настоящее фото товара Стол Tener lite, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
Оптовая цена

Стол Tener lite

10
Настоящее фото товара Стол Arki К 100 чёрный/орех, произведённого компанией ChiedoCover
22 390
Оптовая цена

Стол Arki К 100 чёрный/орех

7
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол письменный Кредо, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол письменный Кредо, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Стол письменный Кредо, орех

10
В наличии 140 шт.

Другие товары из раздела круглые столы

Фотография товара Журнальный столик круглый Финика М Дуб мадейра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик круглый Финика М Дуб мадейра, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Журнальный столик круглый Финика М Дуб мадейра

38
Настоящее фото товара Дауса стол круглый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
42 090
Оптовая цена

Дауса стол круглый, коричневый

38
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стол Copine Round mini, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Стол Copine Round mini

40
Распродажа
Фотография товара Стол круглый EAMES DST NEW, D80, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол круглый EAMES DST NEW, D80, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 69049
12 990 ₽Оптовая цена

Стол круглый EAMES DST NEW, D80, белый

26
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стол EAMES, черный, D100 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол EAMES, черный, D100, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Стол EAMES, черный, D100

11
В наличии 25 шт.
Настоящее фото товара Стол Уэльс 1, D800, произведённого компанией ChiedoCover
31 190
Оптовая цена

Стол Уэльс 1, D800

13
Настоящее фото товара Стол Arki К 90 орех/слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Стол Arki К 90 орех/слоновая кость

15
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стол журнальный Rose lite со стеклом, произведённого компанией ChiedoCover
9 790

Стол журнальный Rose lite со стеклом

10
Фотография товара Стол Terrain, столешница керамика белый матовый, основание металл белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Terrain, столешница керамика белый матовый, основание металл белый, произведённого компанией ChiedoCover
30 490

Стол Terrain, столешница керамика белый матовый, основание металл белый

26
В пути 14 шт.
Фотография товара Стол 0856DT от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол 0856DT, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Стол 0856DT

6
В наличии 10 шт.

Товар в корзине

Стол журнальный 0709DT
Стол журнальный 0709DT
7 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности