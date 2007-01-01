Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стол журнальный Alvi, черный, деревянные ножки
Стол журнальный Alvi, черный, деревянные ножки
12 оценок
2 990
Стол журнальный Alvi, черный, деревянные ножки - фото 1Стол журнальный Alvi, черный, деревянные ножки - фото 2
Стол журнальный Alvi, черный, деревянные ножки

Артикул: CH-083-290
12 оценок
Основные характеристики
  • Высота450 мм
  • Диаметр500 мм
  • Материалдерево, полипропилен
  • Цветчерный, светлое дерево
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Скандинавский стиль — минимализм с теплом дерева

Журнальный стол идеально впишется в интерьер в духе сканди, эко-минимализма или современного лофта. Лаконичная форма, округлая столешница с бортиком и тёплые деревянные ножки делают его универсальным решением для гостиной, спальни или уютного кафе.
Удобство и безопасность в деталях
Бортик по краю столешницы защищает предметы от случайного соскальзывания — удобно, если вы пьёте кофе, работаете с ноутбуком или размещаете декоративные элементы.Регулируемые подпятники на ножках обеспечивают устойчивость даже на неровных полах и дополнительно работают как антискользящее покрытие, защищая напольное покрытие от царапин.
Это не просто столик. Это атмосфера уюта и порядок в деталях.
Диаметр 50 см — оптимальный для размещения книг, напитков, свечей или даже ноутбука. Высота 45 см делает стол удобным в связке с диванами, креслами или низкими пуфами
Компактный, но функциональный
Деревянные ножки из массива — прочные и надёжные, придают изделию естественность и визуальное тепло.
Лёгкая сборка
Поставляется в компактной упаковке. Сборка займёт не более 5 минут — всё необходимое уже в комплекте.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Диаметр500 мм
  • Материалдерево, полипропилен
  • Цветчерный, светлое дерево
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товара
