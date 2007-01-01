Характеристики товара
Описание
Скандинавский стиль — минимализм с теплом дерева
Журнальный стол идеально впишется в интерьер в духе сканди, эко-минимализма или современного лофта. Лаконичная форма, округлая столешница с бортиком и тёплые деревянные ножки делают его универсальным решением для гостиной, спальни или уютного кафе.
Удобство и безопасность в деталях
Бортик по краю столешницы защищает предметы от случайного соскальзывания — удобно, если вы пьёте кофе, работаете с ноутбуком или размещаете декоративные элементы.Регулируемые подпятники на ножках обеспечивают устойчивость даже на неровных полах и дополнительно работают как антискользящее покрытие, защищая напольное покрытие от царапин.
Это не просто столик. Это атмосфера уюта и порядок в деталях.
Диаметр 50 см — оптимальный для размещения книг, напитков, свечей или даже ноутбука. Высота 45 см делает стол удобным в связке с диванами, креслами или низкими пуфами
Компактный, но функциональный
Деревянные ножки из массива — прочные и надёжные, придают изделию естественность и визуальное тепло.
Лёгкая сборка
Поставляется в компактной упаковке. Сборка займёт не более 5 минут — всё необходимое уже в комплекте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Диаметр500 мм
- Материалдерево, полипропилен
- Цветчерный, светлое дерево
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет