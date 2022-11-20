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Стол Mole Hole

Артикул: CH-050-387
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр800 мм
  • Вес12,84 кг
  • Материал столешницысосна
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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