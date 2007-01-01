Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол журнальный Alvi, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол журнальный Alvi, черный
14 оценок
2 690
Стол журнальный Alvi, черный - фото 1Стол журнальный Alvi, черный - фото 2
NEW

Стол журнальный Alvi, черный

Артикул: CH-083-289
14 оценок
Основные характеристики
  • Высота450 мм
  • Диаметр500 мм
  • Материалполипропилен
  • Цветчерный
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Современный стиль — чистые формы и практичность

Журнальный стол с пластиковыми ножками — это минимализм, который легко впишется как в современный интерьер, так и в пространство в духе сканди или эко. Простая геометрия, лаконичная круглая форма и выразительный бортик делают его функциональным и эстетичным решением для дома, офиса или общественного пространства
Функциональность и устойчивость
По краю столешницы — бортик, предотвращающий падение предметов. Пластиковые ножки прочные, устойчивые к царапинам и легко моются — практичное решение для повседневного использования. Регулируемые подпятники с антискользящим эффектом гарантируют устойчивость на любой поверхности и защиту пола
Компактный и удобный.
Диаметр 50 см позволяет использовать стол как кофейный, прикроватный или декоративный. Высота 45 см — идеальна для размещения у дивана, кресла или рядом с кроватью
Лёгкая сборка
Поставляется в компактной упаковке. Сборка займёт не более 5 минут — всё необходимое уже в комплекте.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Диаметр500 мм
  • Материалполипропилен
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

