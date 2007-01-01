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Настоящее фото товара Журнальный столик Инфлюэнс 60*60 стекло smoke сталь золото, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный столик Инфлюэнс 60*60 стекло smoke сталь золото
26 оценок
21 49051
42 990 ₽
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Журнальный столик Инфлюэнс 60*60 стекло smoke сталь золото - фото 1Журнальный столик Инфлюэнс 60*60 стекло smoke сталь золото - фото 2Журнальный столик Инфлюэнс 60*60 стекло smoke сталь золото - фото 3Журнальный столик Инфлюэнс 60*60 стекло smoke сталь золото - фото 4Журнальный столик Инфлюэнс 60*60 стекло smoke сталь золото - фото 5Журнальный столик Инфлюэнс 60*60 стекло smoke сталь золото - фото 6Журнальный столик Инфлюэнс 60*60 стекло smoke сталь золото - фото 7
Распродажа

Журнальный столик Инфлюэнс 60*60 стекло smoke сталь золото

Артикул: CH-050-256
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота500 мм
  • Толщина столешницы11 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Инфлюэнс 60*60, стекло smoke, каркас закаленная сталь золото

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота500 мм
  • Толщина столешницы11 мм
  • Вес10.6 кг
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый, золотой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки560 мм
  • Вес упаковки13.5 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Габариты упаковки для логистики640
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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