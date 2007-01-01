Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Инфлюэнс 60*60, стекло smoke, каркас закаленная сталь золото
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота500 мм
- Толщина столешницы11 мм
- Вес10.6 кг
- Максимальная нагрузка15 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасасталь
- Цветсерый, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки640 мм
- Глубина упаковки560 мм
- Вес упаковки13.5 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Габариты упаковки для логистики640
- Изделия стопируютсяНет