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Журнальный столик Инфлюэнс 60*60 стекло smoke сталь золото - фото 1 Журнальный столик Инфлюэнс 60*60 стекло smoke сталь золото - фото 2 Журнальный столик Инфлюэнс 60*60 стекло smoke сталь золото - фото 3 Журнальный столик Инфлюэнс 60*60 стекло smoke сталь золото - фото 4 Журнальный столик Инфлюэнс 60*60 стекло smoke сталь золото - фото 5 Журнальный столик Инфлюэнс 60*60 стекло smoke сталь золото - фото 6 Журнальный столик Инфлюэнс 60*60 стекло smoke сталь золото - фото 7

Журнальный столик Инфлюэнс 60*60 стекло smoke сталь золото

Артикул: CH-050-256
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изящный журнальный столик станет прекрасным дополнением интерьера спальни, гостиной или прихожей. Можно использовать как прикроватный столик.

Столешница выполнена из дымчатого закаленного стекла в черном цвете, которое обладает повышенной прочностью и стойкостью к перепадам температур, способно выдерживать большие нагрузки.

Каркас изготовлен из нержавеющей стали с гальваническим покрытием с применением нитрида титана. Такое покрытие обладает рядом преимуществ:
- ровное и стойкое покрытие
- высокие эстетические качества
- длительный срок службы
- покрытие не осыпается
- высокая прочность к механическим повреждениям

На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и не царапают напольное покрытие.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота500 мм
  • Толщина столешницы8 мм
  • Вес10.6 кг
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый, золотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки560 мм
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Вес упаковки13.50 кг

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