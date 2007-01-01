Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол журнальный Cloud, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол журнальный Cloud, белый, черный
10 оценок
17 99037
28 490 ₽
Стол журнальный Cloud, белый, черный - фото 1
Распродажа

Стол журнальный Cloud, белый, черный

Артикул: CH-083-341
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина940 мм
  • Ширина640 мм
  • Высота380 мм
  • МатериалМДФ, стекло
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Группа оригинальной мебели Cloud сделает любую спальню королевской. Вдохновением для создания моделей послужили классические формы, которые получили современное переосмысление. Кровати и пуфы этой коллекции отличаются обволакивающими формами. Плавные линии, скругленные углы, изящные ножки из дерева создают ощущение лёгкости и безопасности. Эффект «пухлявости» достигается за счет ромбовидных складок, пересечения которых стянуты текстильными пуговицами, наподобие каретной стяжки «капитоне».
Аристократичная эстетика продолжается и в корпусной мебели Cloud. Комоды, тумбы, шкафы, журнальные столики отличаются респектабельностью. Лаконичные формы излучают благородное достоинство. Смотрятся привлекательно и выразительно. Правильная геометрия, качественные материалы рисуют сильный характер. Эта мебель не останется без внимания, где бы она ни находилась: в гостиной, спальне, кабинете, лаундж-зоне. Очарование строгих линий, игра блестящих поверхностей, отражающих большой объём света, фигурные ножки, на которых изделия словно левитируют над полом, система Push to Move — каждая деталь направлена на поддержание комфортного интерьера с настроением «тихой роскоши». Предметы Cloud идеально гармонируют друг с другом и представляют готовые дизайнерские решения для стильных интерьеров.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина940 мм
  • Ширина640 мм
  • Высота380 мм
  • МатериалМДФ, стекло
  • Материал ножекмассив березы
  • Цветбелый, черный
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

