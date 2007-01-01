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Журнальный столик Celestis, шампань, 55 см

Артикул: CH-078-077
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Компактный акцент

Модель Celestis в меньшем размере идеально подойдёт для небольших пространств или в качестве вспомогательного столика. Он одинаково хорошо смотрится рядом с креслом, у дивана или в зоне ожидания.

Качество исполнения. Светлая керамика столешницы из спеченного камня придаёт благородство внешнему виду, а стальной каркас цвета шампань обеспечивает прочность и устойчивость.

Формат и назначение. Благодаря компактным размерам, столик легко перемещается и вписывается в разные сценарии использования — от сервировки кофе до размещения декора.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота550 мм
  • Диаметр550 мм
  • Материал столешницыкамень
  • Материал подстольясталь
  • Цветшампань

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Вес упаковки12 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Журнальный столик Celestis, шампань, 55 см
Журнальный столик Celestis, шампань, 55 см
24 990
В корзине

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