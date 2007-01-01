Характеристики товара
Описание
Компактный акцент
Модель Celestis в меньшем размере идеально подойдёт для небольших пространств или в качестве вспомогательного столика. Он одинаково хорошо смотрится рядом с креслом, у дивана или в зоне ожидания.
Качество исполнения. Светлая керамика столешницы из спеченного камня придаёт благородство внешнему виду, а стальной каркас цвета шампань обеспечивает прочность и устойчивость.
Формат и назначение. Благодаря компактным размерам, столик легко перемещается и вписывается в разные сценарии использования — от сервировки кофе до размещения декора.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота550 мм
- Диаметр550 мм
- Материал столешницыкамень
- Материал подстольясталь
- Цветшампань
Параметры упаковки
- Ширина упаковки630 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки150 мм
- Вес упаковки12 кг
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет