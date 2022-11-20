Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина500 мм
- Высота450 мм
- Вес7 кг
- Материалсосна
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
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Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро
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Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото
Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро
Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный
Стол С-46
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