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Журнальный столик Исэ, орех

17 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота450 мм
  • Вес7 кг
  • Материалсосна
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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