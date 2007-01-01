Характеристики товара
Группа оригинальной мебели Cloud сделает любую спальню королевской. Вдохновением для создания моделей послужили классические формы, которые получили современное переосмысление. Кровати и пуфы этой коллекции отличаются обволакивающими формами. Плавные линии, скругленные углы, изящные ножки из дерева создают ощущение лёгкости и безопасности. Эффект «пухлявости» достигается за счет ромбовидных складок, пересечения которых стянуты текстильными пуговицами, наподобие каретной стяжки «капитоне».
Аристократичная эстетика продолжается и в корпусной мебели Cloud. Комоды, тумбы, шкафы, журнальные столики отличаются респектабельностью. Лаконичные формы излучают благородное достоинство. Смотрятся привлекательно и выразительно. Правильная геометрия, качественные материалы рисуют сильный характер. Эта мебель не останется без внимания, где бы она ни находилась: в гостиной, спальне, кабинете, лаундж-зоне. Очарование строгих линий, игра блестящих поверхностей, отражающих большой объём света, фигурные ножки, на которых изделия словно левитируют над полом, система Push to Move — каждая деталь направлена на поддержание комфортного интерьера с настроением «тихой роскоши». Предметы Cloud идеально гармонируют друг с другом и представляют готовые дизайнерские решения для стильных интерьеров.
- Длина940 мм
- Ширина640 мм
- Высота380 мм
- МатериалМДФ, стекло
- Материал ножекмассив березы
- Цветбелый
- ФормаПрямоугольная
- Изделия стопируютсяНет