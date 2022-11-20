Журнальный стол ЛАУНЖ, 1000x1000

7 оценок

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Журнальный стол ЛАУНЖ, 1000x1000

4.8
25 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Низкий журнальный стол «Лаунж» со стеклянной столешницей придётся кстати интерьерам разных стилевых направлений. За счёт своей компактности незаметно впишется в комплекты модульной мебели из той же коллекции. Столик удобен для размещения всяких полезных мелочей и декоративных элементов.

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Высота350 мм
  • Глубина1000 мм
  • Вес20 кг
  • Материалротанг

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