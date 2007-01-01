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Журнальный столик Avantix, серая керамика

Артикул: CH-078-081
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Avantix — это стильный акцент для современного интерьера. Его круглая форма придаёт интерьеру индивидуальность и лёгкость. Изящные три металлические ножки в чёрном цвете обеспечивают устойчивость и визуально «поднимают» столик, создавая ощущение воздушности конструкции.

Прочные материалы
Столешница выполнена из керамики в благородном сером оттенке с имитацией мраморной текстуры. Это не только визуально привлекательное решение, но и практичное: керамика устойчива к царапинам, высокой температуре и легко очищается. Ножки из металла обеспечивают надёжность и долгий срок службы изделия.

Универсальность использования
Габариты позволяют разместить столик даже в небольших помещениях — от гостиной до зоны отдыха. Благодаря лаконичному дизайну он гармонично впишется как в современные, так и в минималистичные интерьеры. Максимальная нагрузка — до 60 кг, что делает его не только эстетичным, но и функциональным.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота415 мм
  • Диаметр800 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки860 мм
  • Высота упаковки860 мм
  • Глубина упаковки50 мм
  • Вес упаковки18.90 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Журнальный столик Avantix, серая керамика
Журнальный столик Avantix, серая керамика
10 990
В корзине

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