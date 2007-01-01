Товар в корзине. Перейти
Стол журнальный Глория С - фото 1Стол журнальный Глория С - фото 2Стол журнальный Глория С - фото 3

Стол журнальный Глория С

Артикул: CH-078-137
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Next дуб Канзас/Вольфрам
Фотография товара Стол Next дуб Канзас/Вольфрам от компании ChiedoCover.
Следующий Стол обеденный Gerda 100*100 беленый дуб
Фотография товара Стол обеденный Gerda 100*100 беленый дуб от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота660 мм
  • Диаметр700 мм
  • Материалстекло, шпон

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Другие товары из раздела журнальные столики

Товар в корзине

Стол журнальный Глория С
Стол журнальный Глория С
10 590
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.