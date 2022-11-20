Характеристики товара
Описание
Стол журнальный Prisma, столешница цвета натуральный дуб / основание белое
Основные характеристики
- Высота430 мм
- Диаметр490 мм
Стол журнальный Prisma, столешница цвета натуральный дуб / основание белое
Декоративный искусственный цветок Алоэ
Декоративный искусственный цветок Агава
Декоративный искусственный цветок Юкка
Декоративный искусственный цветок Ливистона 200 см
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Декоративный искусственный цветок, 140 см
Декоративный искусственный цветок, 190 см
Декоративный искусственный цветок "Экзотическое растение"
Декоративный искусственный цветок Ананас
Декоративный искусственный цветок Арека
Декоративное искусственное дерево, 180 см
Декоративный искусственный цветок Амели
Декоративный искусственный цветок Ферн
Декоративное искусственное Дерево, 150см
Декоративное искусственное Дерево, зеленое
Искусственная пальма в горшке
Искусственная пальма в горшке, зеленая
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