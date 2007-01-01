Характеристики товара
Описание
Эргономика нового уровня. Подстолье с электроприводом — это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и заботится о здоровье. Благодаря регулировке высоты от 60 до 125 см, конструкция легко адаптируется под сидячую или стоячую работу, позволяя поддерживать правильную осанку в течение всего дня. Прочная металлическая основа в чёрном цвете придаёт конструкции строгий, современный вид и надёжность в эксплуатации. Интеллектуальные возможности и надежность. Подстолье оснащено двумя мощными электромоторами и удобным контроллером с кнопками, которые устойчивы к износу и срабатывают точно и быстро. Функция памяти на 4 уровня позволяет сохранять индивидуальные настройки высоты, а защита от перегрузок, перегрева и столкновений обеспечивает безопасную работу. Дополнительная функция «детский замок» блокирует управление, исключая случайные нажатия. Максимум адаптивности для вашего пространства. Конструкция регулируется по длине от 105 до 175 см. С грузоподъёмностью до 120 кг и плавным подъёмом со скоростью 20 мм/сек это подстолье становится надёжной основой для рабочего места пользователей ростом до 185 см — как дома, так и в офисе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1750 мм
- Ширина680 мм
- Высота1250 мм
- Вес23.5 кг
- Материал подстольяметалл
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1020 мм
- Высота упаковки300 мм
- Глубина упаковки200 мм
- Вес упаковки25 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет