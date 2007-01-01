Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1800х1000, произведённого компанией ChiedoCover
Столешница Фибер, 34 мм, 1800х1000
10 оценок
22 590
Товар в корзине. Перейти
Столешница Фибер, 34 мм, 1800х1000 - фото 1Столешница Фибер, 34 мм, 1800х1000 - фото 2

Столешница Фибер, 34 мм, 1800х1000

Артикул: CH-087-824
10 оценок
Основные характеристики
  • Толщина34 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • МатериалДСП, HPL
  • Цветсветлое дерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000
Фотография товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000 от компании ChiedoCover.
Следующий Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ D600
Фотография товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ D600 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Толщина34 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • МатериалДСП, HPL
  • Цветсветлое дерево

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Столешница HPL, квадратная, 25 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, квадратная, 25 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Столешница HPL, квадратная, 25 мм

44
Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000

30
Фотография товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000

43
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800

50
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ

31
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800

44
Настоящее фото товара Столешница компактная Хелсинки 80*80 светло-коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Столешница компактная Хелсинки 80*80 светло-коричневая

5
В наличии 14 шт.
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 1200х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1200х800, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Столешница Фибер, 34 мм, 1200х800

10
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 1400х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1400х800, произведённого компанией ChiedoCover
12 190

Столешница Фибер, 34 мм, 1400х800

9
Фотография товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д700, произведённого компанией ChiedoCover
6 390

Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д700

8

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подстолье 2114ЕМ, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
19 590

Подстолье 2114ЕМ, нержавеющая сталь

9
Фотография товара Подстолье чугунное Кемпер КП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье чугунное Кемпер КП, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Подстолье чугунное Кемпер КП

56
Фотография товара Подстолье металлическое 1018ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1018ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Подстолье металлическое 1018ЕМ

83
В наличии 30 шт.
Фотография товара Каркас стола "Лидер 3", белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стола "Лидер 3", белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Каркас стола "Лидер 3", белый

7
Фотография товара Подстолье из нержавеющей стали 1002 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1002, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Подстолье из нержавеющей стали 1002

78
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 4019В (белое), произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена

Подстолье 4019В (белое)

8
В наличии 1 шт.
Фотография товара Подстолье трапеция Лофт, черное, 85 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье трапеция Лофт, черное, 85 см, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Подстолье трапеция Лофт, черное, 85 см

15
Фотография товара Подстолье Овал Соло, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Овал Соло, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
15 990

Подстолье Овал Соло, коричневый

90
Фотография товара Подстолье ЕР 4301 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье ЕР 4301, произведённого компанией ChiedoCover
4 690

Подстолье ЕР 4301

74
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье 1188ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1188ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
21 690

Подстолье 1188ЕМ

14
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела столешницы hpl

Фотография товара Столешница Камо 2, HPL, прямоугольная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Камо 2, HPL, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Столешница Камо 2, HPL, прямоугольная

47
Фотография товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 800x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 800x800, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 800x800

31
Фотография товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000

39
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1400x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1400x800, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1400x800

35
Настоящее фото товара Столешница компактная Хелсинки 120*80, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Столешница компактная Хелсинки 120*80

15
В наличии 17 шт.
Хит
Настоящее фото товара Столешница HPL, блэквуд сатиновый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Столешница HPL, блэквуд сатиновый

86
Хит
Настоящее фото товара Столешница HPL, кунгур, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Столешница HPL, кунгур

91
Хит
Настоящее фото товара Столешница HPL, шелковый камень, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Столешница HPL, шелковый камень

98
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 800х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 800х700, произведённого компанией ChiedoCover
6 390

Столешница Фибер, 34 мм, 800х700

13
Фотография товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, 1400х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, 1400х800, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Столешница Вейв HPL, 18 мм, 1400х800

9

Товар в корзине

Столешница Фибер, 34 мм, 1800х1000
Столешница Фибер, 34 мм, 1800х1000
22 590
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подстолье 2114ЕМ, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
19 590

Подстолье 2114ЕМ, нержавеющая сталь

9
Фотография товара Подстолье чугунное Кемпер КП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье чугунное Кемпер КП, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Подстолье чугунное Кемпер КП

56
Фотография товара Подстолье металлическое 1018ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1018ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Подстолье металлическое 1018ЕМ

83
В наличии 30 шт.
Фотография товара Каркас стола "Лидер 3", белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стола "Лидер 3", белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Каркас стола "Лидер 3", белый

7

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности