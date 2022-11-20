Столешница Камо 2, HPL, прямоугольная
2280 ₽
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Столешница Камо 2 HPL изготовлена из фанеры толщиной 18 мм и покрыта с лицевой стороны одним из 20 вариантов HPL пластика, а с тыльной стороны HPL пластиком белого цвета. Торцевая сторона столешницы покрываются лаком. Срез торца выполнен под углом 45°.
Основа: ДСП
Покрытие: пластик HPL толщиной 18 мм
|Размер мм
|Стоимость
|600х600
|2280
|700х700
|2870
|800х800
|3670
|900х900
|4850
|1100х700
|3960
|1200х700
|4240
|1200х800
|5240
|1400х700
|4890
|1400х800
|6020
|1600х800
|6750