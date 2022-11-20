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          Фотография Столешница Камо 2, HPL, прямоугольная от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Столешница Камо 2, HPL, прямоугольная

          5
          Оптовая цена
          от 2 280 ₽
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          Столешница Камо 2, HPL, прямоугольная
          Столешница Камо 2, HPL, прямоугольная
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          Столешница Камо 2, HPL, прямоугольная

          5
          2280 ₽
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          Характеристики товара

          Описание

          Столешница Камо 2 HPL изготовлена из фанеры толщиной 18 мм и покрыта с лицевой стороны одним из 20 вариантов HPL пластика, а с тыльной стороны HPL пластиком белого цвета. Торцевая сторона столешницы покрываются лаком. Срез торца выполнен под углом 45°.

          Основные характеристики

          Основа: ДСП

          Покрытие: пластик HPL толщиной 18 мм

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Варианты размеров

          Размер мм Стоимость
          600х600 2280
          700х700 2870
          800х800 3670
          900х9004850
          1100х700 3960
          1200х7004240
          1200х800 5240
          1400х700 4890
          1400х800 6020
          1600х8006750

          Варианты столешницы

          Темный орехТемный орехДуб беленыйДуб беленыйТемный венгеТемный венгеБукБукВенгеВенгеОрехОрехСветлый дубСветлый дуб

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