Характеристики товара
Описание
Каркас сталь, профиль 50х25 мм, цвет чёрный муар
Рекомендуемый размер столешницы по ширине 800 мм
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Цветчерный
Каркас сталь, профиль 50х25 мм, цвет чёрный муар
Рекомендуемый размер столешницы по ширине 800 мм
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