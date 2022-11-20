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Подстолье лофт Х

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Столик Niko, золотой

Характеристики товара

Описание

Каркас сталь, профиль 50х25 мм, цвет чёрный муар

Рекомендуемый размер столешницы по ширине 800 мм

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Цветчерный

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