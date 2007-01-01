Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 3 уровня высоты, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 3 уровня высоты, серый
19 990
Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 3 уровня высоты, серый - фото 1Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 3 уровня высоты, серый - фото 2Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 3 уровня высоты, серый - фото 3
Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 3 уровня высоты, серый

Артикул: CH-079-825
Основные характеристики
  • Длина1350 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота1150 мм
  • Вес15.5 кг
Характеристики товара

Описание

Эргономика нового уровня. Подстолье с электроприводом — это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и заботится о здоровье. Благодаря регулировке высоты от 70 до 115 см, конструкция легко адаптируется под сидячую или стоячую работу, позволяя поддерживать правильную осанку в течение всего дня. Прочная металлическая основа в чёрном цвете придаёт конструкции строгий, современный вид и надёжность в эксплуатации. Интеллектуальные возможности и надежность. Подстолье оснащено двумя мощными электромоторами и удобным контроллером с кнопками, которые устойчивы к износу и срабатывают точно и быстро. Функция памяти на 3 уровня позволяет сохранять индивидуальные настройки высоты, а защита от перегрузок, перегрева и столкновений обеспечивает безопасную работу. Дополнительная функция «детский замок» блокирует управление, исключая случайные нажатия. Максимум адаптивности для вашего пространства. Конструкция регулируется по длине от 80 до 135 см. С грузоподъёмностью до 110 кг и плавным подъёмом со скоростью 20 мм/сек это подстолье становится надёжной основой для рабочего места пользователей ростом до 185 см — как дома, так и в офисе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал подстольяметалл
  • Допустимая нагрузка110
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки800 мм
  • Высота упаковки270 мм
  • Глубина упаковки210 мм
  • Вес упаковки17 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

