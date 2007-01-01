Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 3 уровня высоты, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 3 уровня высоты, черный
10 оценок
19 990
Товар в корзине. Перейти
Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 3 уровня высоты, черный - фото 1Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 3 уровня высоты, черный - фото 2Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 3 уровня высоты, черный - фото 3
NEW

Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 3 уровня высоты, черный

Артикул: CH-079-823
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина1350 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота1150 мм
  • Вес15.5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Опора стола Акация
Фотография товара Опора стола Акация от компании ChiedoCover.
Следующий Подстолье Нево
Фотография товара Подстолье Нево от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Эргономика нового уровня. Подстолье с электроприводом — это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и заботится о здоровье. Благодаря регулировке высоты от 70 до 115 см, конструкция легко адаптируется под сидячую или стоячую работу, позволяя поддерживать правильную осанку в течение всего дня. Прочная металлическая основа в чёрном цвете придаёт конструкции строгий, современный вид и надёжность в эксплуатации. Интеллектуальные возможности и надежность. Подстолье оснащено двумя мощными электромоторами и удобным контроллером с кнопками, которые устойчивы к износу и срабатывают точно и быстро. Функция памяти на 3 уровня позволяет сохранять индивидуальные настройки высоты, а защита от перегрузок, перегрева и столкновений обеспечивает безопасную работу. Дополнительная функция «детский замок» блокирует управление, исключая случайные нажатия. Максимум адаптивности для вашего пространства. Конструкция регулируется по длине от 80 до 135 см. С грузоподъёмностью до 110 кг и плавным подъёмом со скоростью 20 мм/сек это подстолье становится надёжной основой для рабочего места пользователей ростом до 185 см — как дома, так и в офисе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1350 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота1150 мм
  • Вес15.5 кг
  • Материал подстольяметалл
  • Допустимая нагрузка110
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки800 мм
  • Высота упаковки270 мм
  • Глубина упаковки210 мм
  • Вес упаковки17 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Подстолье 1042EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1042EM, произведённого компанией ChiedoCover
9 2907
9 890 ₽Оптовая цена

Подстолье 1042EM

62
В наличии 30 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Основание для стола Ленойр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Основание для стола Ленойр, бежевый

75
В корзине
Фотография товара Подстолье 2111EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2111EM, произведённого компанией ChiedoCover
26 490
Оптовая цена

Подстолье 2111EM

50
В наличии 16 шт.
В корзине
Фотография товара Подстолье 1295EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1295EM, произведённого компанией ChiedoCover
27 490
Оптовая цена

Подстолье 1295EM

91
В наличии 28 шт.
В корзине
Фотография товара Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, светлый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена

Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, светлый

51
В наличии 87 шт.
В корзине
Фотография товара Подстолье фуд-корт черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье фуд-корт черное, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Подстолье фуд-корт черное

60
В корзине
Фотография товара Подстолье Дориджи от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Дориджи, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена

Подстолье Дориджи

95
В корзине
Фотография товара Подстолье 2124EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2124EM, произведённого компанией ChiedoCover
41 390
Оптовая цена

Подстолье 2124EM

82
В корзине
Фотография товара Подстолье Лофт-87 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт-87, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390

Подстолье Лофт-87

68
В корзине
Фотография товара Стол Лофт-32 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-32, произведённого компанией ChiedoCover
от37 390

Стол Лофт-32

50
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Столешница Oxalit Naomi, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit Naomi

38
В корзине
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Arentariya, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit Arentariya

36
В корзине
Фотография товара Столешница Аренария от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Аренария, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена

Столешница Аренария

30
В корзине
Настоящее фото товара Столешница Oxalit American, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit American

30
В корзине
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Somero, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit Somero

42
В корзине
Фотография товара Столешница Корунд Хюгге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Корунд Хюгге, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Столешница Корунд Хюгге

34
В корзине
Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, круглая, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Столешница ЛДСП, круглая, орех

35
В корзине
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Belfast, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Столешница Oxalit Belfast

31
В корзине
Фотография товара Столешница ЛДСП, Дуб вотан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, Дуб вотан, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Столешница ЛДСП, Дуб вотан

13
В корзине
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Maduro, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit Maduro

44
В корзине

Другие товары из раздела металлические подстолья

Настоящее фото товара Подстолье металлическое 2103EM, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена

Подстолье металлическое 2103EM

68
В наличии 30 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Основание для стола Латроб, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Основание для стола Латроб, черный

72
В корзине
Настоящее фото товара Основание для стола Лемойн, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Основание для стола Лемойн, черный муар

94
В корзине
Фотография товара Подстолье 1068EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1068EM, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена

Подстолье 1068EM

68
В наличии 1 шт.
В корзине
Фотография товара Подстолье 1067EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1067EM, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Подстолье 1067EM

58
В наличии 1 шт.
В корзине
Фотография товара Подстолье Kochur от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Kochur, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490

Подстолье Kochur

86
В корзине
Фотография товара Подстолье Дуги от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Дуги, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490

Подстолье Дуги

11
В корзине
Фотография товара Подстолье обеденное Bruner от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Bruner, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Подстолье обеденное Bruner

12
В наличии 5 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Подстолье Классик 90 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Классик 90, произведённого компанией ChiedoCover
от9 29016
10 990 ₽

Подстолье Классик 90

9
В корзине
New
Фотография товара Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 4 уровня высоты, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 4 уровня высоты, белый, произведённого компанией ChiedoCover
31 990

Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 4 уровня высоты, белый

10
В наличии 47 шт.
В корзине

Товар в корзине

Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 3 уровня высоты, черный
Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 3 уровня высоты, черный
19 990
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Столешница Oxalit Naomi, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit Naomi

38
В корзине
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Arentariya, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit Arentariya

36
В корзине
Фотография товара Столешница Аренария от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Аренария, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена

Столешница Аренария

30
В корзине
Настоящее фото товара Столешница Oxalit American, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit American

30
В корзине

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности