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            Фотография Подстолье металлическое Классика от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

            Подстолье металлическое Классика

            4.1
            Оптовая цена
            3 990 ₽
            от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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            Подстолье металлическое Классика
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            Подстолье металлическое Классика

            4.1
            3990 ₽
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            Основные характеристики

            • Высота725 мм
            • Длина450 мм
            • Ширина450 мм
            • Вес15 кг
            • Материал подстольясталь

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