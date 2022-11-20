Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина1080 мм
- Длина680 мм
- Материал подстольяметалл
- Цветсерый
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое барное Квадро
Подстолье металлическое Квадро Дуо
Подстолье металлическое Классика
Подстолье Классик 80
Подстолье Классик 80 М
Подстолье ЧК
Подстолье ЧК М
Подстолье стальное №5
Подстолье металлическое Окто мини
Каркас "Лидер 3"
Опора для стола V-образная, Светлая
Подстолье чугунное 1037
Подстолье хромированное 1263
Наволочка 60x60 135гр, сатин страйп
Наволочка 60x60 135гр, сатин
Наволочка 70x70 135гр, сатин страйп
Наволочка 70x70 135гр, сатин
Простыня 1.5 сп 150x215, бязь 140гр
Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо
Подстолье металлическое Квадро Трапезе
Подстолье металлическое Квадро NEW
Подстолье металлическое 1033
Подстолье металлическое 1233
Подстолье Квадро Slim
Подстолье металлическое 1010
Подстолье металлическое 1220
Подстолье металлическое 1247