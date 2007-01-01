Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Столешница Верзалит круглая Д700, венге, произведённого компанией ChiedoCover
Столешница Верзалит круглая Д700, венге
49 оценок
5 290
Товар в корзине. Перейти
Столешница Верзалит круглая Д700, венге - фото 1Столешница Верзалит круглая Д700, венге - фото 2Столешница Верзалит круглая Д700, венге - фото 3Столешница Верзалит круглая Д700, венге - фото 4

Столешница Верзалит круглая Д700, венге

Артикул: CH-001-629
49 оценок
Основные характеристики
  • Длина700 мм
  • Ширина700 мм
  • Вес5.9 кг
  • Цветвенге
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Столешница Верзалит квадратная 700*700, венге
Фотография товара Столешница Верзалит квадратная 700*700, венге от компании ChiedoCover.
Следующий Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная
Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Верзалит это высокотехнологичный продукт который все больше набирает популярность. Это материал, который производится из прессованной муки дерева, сюда входят только дорогие породы. Специальная пленка защищает материал от разбухания в случае попадания на него влаги.

Верзалит представляет собой монолитный, крайне плотный продукт, не поддающийся воздействию влаги и колебаниям температур от -50°С до +90°С.

Вот основные его преимущества:

  • Верзалит прессуется в виде готовых к использованию изделий
  • Устойчив к внешним воздействиям: ударам, царапинам, истиранию, выцветанию
  • Влагоустойчив
  • Не оставляет пятен и легко чистится
  • Имеет долгий срок службы
  • Благодаря технологиям используемым в производстве не портится и не плесневеет
  • Благодаря легкости в уходе и использовании экономит ваши силы и время

Основа столешницы толщиной 18 мм, толщина фальш-борта 25 мм.

Важно понимать, что при использовании тяжелого подстолья, например, из чугуна, переносить готовые столы, поднимая за столешницу категорически не рекомендуется, т.к. подстолье тяжелое-оно вырвет крепления из столешницы. Передвигать стол можно исключительно двигая само подстолье.

Крепления приобретаются отдельно и не должны уходить в глубь столешницы более, чем на 10 мм во избежание сквозного отверстия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина700 мм
  • Вес5.9 кг
  • Цветвенге
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Столешница Верзалит круглая Д800, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит круглая Д800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Столешница Верзалит круглая Д800, белый

46
В наличии 50 шт.
Фотография товара Столешница Верзалит круглая Д800, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит круглая Д800, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Столешница Верзалит круглая Д800, орех

33
В наличии 5 шт.
Фотография товара Столешница Верзалит круглая Д800, травертин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит круглая Д800, травертин, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Столешница Верзалит круглая Д800, травертин

44
В наличии 20 шт.
Фотография товара Столешница Верзалит круглая Д700, кромка серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит круглая Д700, кромка серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Столешница Верзалит круглая Д700, кромка серебро

39
Распродажа
Фотография товара Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от11 89016
13 990 ₽Оптовая цена

Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, бук

48
В наличии 50 шт.
Фотография товара Столешница Верзалит квадратная 700*700, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит квадратная 700*700, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Столешница Верзалит квадратная 700*700, орех

30
В наличии 29 шт.
Фотография товара Столешница Верзалит круглая Д800, вишня от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит круглая Д800, вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Столешница Верзалит круглая Д800, вишня

31
В наличии 18 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Подстолье 2190ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2190ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
19 390

Подстолье 2190ЕМ

15
В наличии 10 шт.
Фотография товара Подстолье Арена от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Арена, произведённого компанией ChiedoCover
11 990
Оптовая цена

Подстолье Арена

8
Фотография товара Основание для стола Латроб, хром лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Основание для стола Латроб, хром лак, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Основание для стола Латроб, хром лак

60
  • белый
  • черный
  • серебряный
Фотография товара Подстолье обеденное Дробл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Дробл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Подстолье обеденное Дробл

9
В наличии 32 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 2147ЕМ, алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
21 190

Подстолье 2147ЕМ, алюминий

12
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 1047ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Подстолье 1047ЕМ

12
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье Лофт 26 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт 26, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690

Подстолье Лофт 26

87
Фотография товара Подстолье 2113ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2113ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Подстолье 2113ЕМ

61
В наличии 19 шт.
Фотография товара Подстолье 1217ЕМ, чугунное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1217ЕМ, чугунное, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Подстолье 1217ЕМ, чугунное

91
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье ЕР 4066 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье ЕР 4066, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена

Подстолье ЕР 4066

81
В наличии 30 шт.

Другие товары из раздела столешницы верзалит

Фотография товара Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена

Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, венге

39
В наличии 50 шт.
Фотография товара Столешница Верзалит круглая Д800, кромка серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит круглая Д800, кромка серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Столешница Верзалит круглая Д800, кромка серебро

37
Распродажа
Фотография товара Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от11 89016
13 990 ₽Оптовая цена

Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, бук

48
В наличии 50 шт.
Фотография товара Столешница Верзалит квадратная 700*700, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит квадратная 700*700, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Столешница Верзалит квадратная 700*700, бук

39
В наличии 50 шт.
Фотография товара Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена

Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, белый

36
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Столешница Верзалит квадратная 800х800, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит квадратная 800х800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 29018
9 990 ₽Оптовая цена

Столешница Верзалит квадратная 800х800, белый

43
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Столешница Верзалит квадратная 800х800, травертин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит квадратная 800х800, травертин, произведённого компанией ChiedoCover
от8 29018
9 990 ₽Оптовая цена

Столешница Верзалит квадратная 800х800, травертин

31
В наличии 50 шт.
Фотография товара Столешница Верзалит круглая Д800, вишня от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит круглая Д800, вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Столешница Верзалит круглая Д800, вишня

31
В наличии 18 шт.
Фотография товара Столешница Верзалит прямоугольная 1100х700, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит прямоугольная 1100х700, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390

Столешница Верзалит прямоугольная 1100х700, белый

7
В наличии 50 шт.
Фотография товара Столешница Верзалит квадратная 800*800, крем-полоски от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит квадратная 800*800, крем-полоски, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Столешница Верзалит квадратная 800*800, крем-полоски

15

Товар в корзине

Столешница Верзалит круглая Д700, венге
Столешница Верзалит круглая Д700, венге
от 5 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подстолье 2190ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2190ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
19 390

Подстолье 2190ЕМ

15
В наличии 10 шт.
Фотография товара Подстолье Арена от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Арена, произведённого компанией ChiedoCover
11 990
Оптовая цена

Подстолье Арена

8
Фотография товара Основание для стола Латроб, хром лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Основание для стола Латроб, хром лак, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Основание для стола Латроб, хром лак

60
  • белый
  • черный
  • серебряный
Фотография товара Подстолье обеденное Дробл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Дробл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Подстолье обеденное Дробл

9
В наличии 32 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности