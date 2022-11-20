Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Ширина800 мм
- Длина800 мм
- Материалсталь
- Цветчерный
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое барное Квадро
Подстолье металлическое Квадро Дуо
Подстолье металлическое Классика
Подстолье Классик 80
Подстолье Классик 80 М
Подстолье ЧК
Подстолье ЧК М
Подстолье стальное №5
Подстолье металлическое Окто мини
Стол Лутон
Подстолье 1028
Подстолье Лофт деревянное Trio
Подстолье Лофт деревянное Трапеция
Этажерка Верона №2 ДК
Этажерка Верона №3 ДК
Этажерка Верона №3 Д
Этажерка Верона №6 Д
Этажерка Классика №1
Диван Крестов