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Подстолье ЧК

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Характеристики товара

Описание

Габариты: 1150х600х720 мм

Регулирование высоты: 10 мм

Вес: 12 кг

Объем: 0,04 м3

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина1150 мм
  • Вес12 кг
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный

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