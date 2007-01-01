Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 800х700, произведённого компанией ChiedoCover
Столешница Фибер, 34 мм, 800х700
13 оценок
6 390
Товар в корзине. Перейти
Столешница Фибер, 34 мм, 800х700 - фото 1Столешница Фибер, 34 мм, 800х700 - фото 2

Столешница Фибер, 34 мм, 800х700

Артикул: CH-087-800
13 оценок
Основные характеристики
  • Толщина34 мм
  • МатериалДСП, HPL
  • Цветсветлое дерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000
Фотография товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000 от компании ChiedoCover.
Следующий Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ D600
Фотография товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ D600 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Толщина34 мм
  • МатериалДСП, HPL
  • Цветсветлое дерево

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 900x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 900x900, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 900x900

45
Фотография товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ D600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ D600, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ D600

35
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1600x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1600x800, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1600x800

43
Фотография товара Стол Леви от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Леви, произведённого компанией ChiedoCover
от26 590

Стол Леви

39
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 1200х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1200х700, произведённого компанией ChiedoCover
8 990

Столешница Фибер, 34 мм, 1200х700

13
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 1600х900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1600х900, произведённого компанией ChiedoCover
16 790

Столешница Фибер, 34 мм, 1600х900

9
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 1800х900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1800х900, произведённого компанией ChiedoCover
20 790

Столешница Фибер, 34 мм, 1800х900

10
Настоящее фото товара Столешница Корд HPL, 25 мм, Д700, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Столешница Корд HPL, 25 мм, Д700

8
Фотография товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, 1400х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, 1400х800, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Столешница Вейв HPL, 18 мм, 1400х800

9
Фотография товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д1000, произведённого компанией ChiedoCover
12 990

Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д1000

7

С этим товаром покупают

Фотография товара Подстолье ЕР 4066 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье ЕР 4066, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена

Подстолье ЕР 4066

81
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стальное Подстолье 1022ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стальное Подстолье 1022ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Стальное Подстолье 1022ЕМ

86
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 2119ЕМ, сталь, произведённого компанией ChiedoCover
30 590

Подстолье 2119ЕМ, сталь

5
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье металлическое 1035ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1035ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Подстолье металлическое 1035ЕМ

79
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье Лофт 02 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт 02, произведённого компанией ChiedoCover
3 900

Подстолье Лофт 02

15
Фотография товара Подстолье 2138ЕМ, нержавеющая сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2138ЕМ, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
42 790

Подстолье 2138ЕМ, нержавеющая сталь

13
В наличии 1 шт.
Фотография товара Подстолье чугунное 1236ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1236ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Подстолье чугунное 1236ЕМ

73
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье Дуги от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Дуги, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490

Подстолье Дуги

11
Фотография товара Подстолье 2124ЕМ, нержавеющая сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2124ЕМ, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
44 490

Подстолье 2124ЕМ, нержавеющая сталь

15
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 2148ЕМ, алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
17 690

Подстолье 2148ЕМ, алюминий

11
В наличии 12 шт.

Другие товары из раздела столешницы hpl

Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 800x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 800x800, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 800x800

43
Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000

30
Фотография товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D900, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D900

47
Фотография товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D800, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D800

42
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800

44
Настоящее фото товара Столешница компактная Хелсинки 80*80 серая, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Столешница компактная Хелсинки 80*80 серая

7
В наличии 5 шт.
Хит
Настоящее фото товара Столешница HPL, кунгур, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Столешница HPL, кунгур

91
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 1600х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1600х800, произведённого компанией ChiedoCover
13 890

Столешница Фибер, 34 мм, 1600х800

15
Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, Д1100, произведённого компанией ChiedoCover
13 790

Столешница Фибер, 34 мм, Д1100

15
Настоящее фото товара Столешница Корд HPL, 25 мм, Д600, произведённого компанией ChiedoCover
4 590

Столешница Корд HPL, 25 мм, Д600

9

Товар в корзине

Столешница Фибер, 34 мм, 800х700
Столешница Фибер, 34 мм, 800х700
6 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подстолье ЕР 4066 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье ЕР 4066, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена

Подстолье ЕР 4066

81
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стальное Подстолье 1022ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стальное Подстолье 1022ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Стальное Подстолье 1022ЕМ

86
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 2119ЕМ, сталь, произведённого компанией ChiedoCover
30 590

Подстолье 2119ЕМ, сталь

5
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье металлическое 1035ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1035ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Подстолье металлическое 1035ЕМ

79
В наличии 30 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности