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Настоящее фото товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 800х800, произведённого компанией ChiedoCover
Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 800х800
10 оценок
8 490
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Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 800х800 - фото 1Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 800х800 - фото 2

Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 800х800

Артикул: CH-087-872
10 оценок
Основные характеристики
  • Толщина25 мм
  • Материалбук, МДФ, шпон
  • Цветсветлое дерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Толщина25 мм
  • Материалбук, МДФ, шпон
  • Цветсветлое дерево

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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