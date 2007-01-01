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Настоящее фото товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д700, произведённого компанией ChiedoCover
Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д700
8 оценок
6 390
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Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д700 - фото 1Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д700 - фото 2Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д700 - фото 3

Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д700

Артикул: CH-087-860
8 оценок
Основные характеристики
  • Толщина18 мм
  • Материалфанера, пластик, HPL
  • Цветкоричневый
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Толщина18 мм
  • Материалфанера, пластик, HPL
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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