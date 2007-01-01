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Настоящее фото товара Столешница Вейв, шпон дуба, 18 мм, Д800, произведённого компанией ChiedoCover
Столешница Вейв, шпон дуба, 18 мм, Д800
5 оценок
10 390
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Столешница Вейв, шпон дуба, 18 мм, Д800 - фото 1

Столешница Вейв, шпон дуба, 18 мм, Д800

Артикул: CH-087-952
5 оценок
Основные характеристики
  • Толщина18 мм
  • Материалдуб, фанера, шпон
  • Цветсветлое дерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Толщина18 мм
  • Материалдуб, фанера, шпон
  • Цветсветлое дерево

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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