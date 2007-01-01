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Столик журнальный Macos mid, золотой, белый - фото 1Столик журнальный Macos mid, золотой, белый - фото 2Столик журнальный Macos mid, золотой, белый - фото 3Столик журнальный Macos mid, золотой, белый - фото 4Столик журнальный Macos mid, золотой, белый - фото 5

Столик журнальный Macos mid, золотой, белый

Артикул: CH-073-347
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Macos обладает лаконичным и вневременным внешним видом. Плавные формы, напоминающие очертания песочных часов, создают ощущение легкости и динамичности. Круглая столешница из белого спеченного камня изящно контрастирует с тюльпановидным основанием из металла. Которое украшено углубленными выемками, создающими рельефный рисунок.

Macos станет стильным штрихом в актуальном пространстве любой стилизации. Подчеркнет как минималистичность, так и разнообразие интерьера. Используйте его в качестве журнального столика — идеально дополнит мягкую группу в гостиной, как подставку для декора, или в образе самостоятельного объекта современного дизайна.

Материал столешницы - спеченный камень с фактурой под керамику. Материал опоры - металл золотистого цвета.
Наличие подпятников, предохраняющие от появления царапин на полу.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота455 мм
  • Диаметр503 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый, золотой

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Товар в корзине

Столик журнальный Macos mid, золотой, белый
Столик журнальный Macos mid, золотой, белый
34 690
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