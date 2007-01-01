Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Адриана — это воплощение утончённой роскоши и современного стиля. Светлая столешница с изысканным рисунком под керамику гармонично сочетается с металлическим основанием в цвете шампань. Геометрически выверенная опора с перекрёстными металлическими дугами в основании придаёт дополнительную устойчивость и дизайнерскую выразительность. Такое решение делает столик выразительным акцентом в любом интерьере. Столешница изготовлена из прочного искусственного мрамора, обладающего высокой устойчивостью к механическим повреждениям и перепадам температур. Металлические ножки придают конструкции устойчивость и выдерживают нагрузку до 20 кг, при этом сохраняют визуальную лёгкость. Круглая форма диаметром 50 см делает столик универсальным решением для гостиной, холла или зоны ожидания. Высота 55 см соответствует стандартам комфортной посадки, позволяя использовать его как для сервировки напитков, так и для декоративных элементов — ваз, книг или свечей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина550 мм
- Высота500 мм
- Вес7.4 кг
- Допустимая нагрузка20
- Цветбелый, шампань
- Страна изготовленияКитай
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки830 мм
- Высота упаковки140 мм
- Вес упаковки8.60 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Габариты упаковки для логистики560
- Изделия стопируютсяНет