Столик журнальный Tenet, белый мрамор, золотой
Столик журнальный Tenet, белый мрамор, золотой
6 оценок
416 290
Столик журнальный Tenet, белый мрамор, золотой - фото 1Столик журнальный Tenet, белый мрамор, золотой - фото 2Столик журнальный Tenet, белый мрамор, золотой - фото 3Столик журнальный Tenet, белый мрамор, золотой - фото 4

Столик журнальный Tenet, белый мрамор, золотой

Артикул: CH-082-732
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина1000 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота500 мм
  • Вес99 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

"Romance" - это современное предложение для обеденных зон в стиле гламур. Журнальный столик имеет круглую столешницу, выполненную из композита в черном цвете с видимым, неповторимым узором, напоминающим мрамор. Столешница установлена на ажурной, но прочной ножке из нержавеющей стали цвета золота. Дополнительная информация: столешница выполнена из композита, ножка выполнена из изгибаемой нержавеющей стали. Дополнительные размеры: Высота столешницы (без столешницы и канта) - 43cm , толщина столешницы с кантом - 7,50см. . Простая и удобная сборка, поставляется в разобранном виде. Способ упаковки - защитная плёнка и картон.
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота500 мм
  • Вес99 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, золотой
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.46 м3
  • Изделия стопируютсяНет
