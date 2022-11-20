Характеристики товара
Описание
- эксклюзивная многогранная ,форма столешницы
Основные характеристики
- Высота5 мм
- Ширина75 мм
- Длина75 мм
- Вес13 кг
- Размер75*75*40
- эксклюзивная многогранная ,форма столешницы
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