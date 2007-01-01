Характеристики товара
Описание
Журнальный столик «Капучино» является хорошей парой к трехместному дивану, который представлен в этой мебельной коллекции. Устойчивость и прочность ей придает каркас, выполненный из высококачественного алюминия. Каркас оплетен вручную с помощью круглого искусственного ротанга. Мебель выполнена в соломенном цвете.На поверхности столика прочно закреплена столешница из прозрачного стекла, что позволяет транспортировать мебель в собранном виде. Столик дополнен пластиковыми ножками для лучшей устойчивости.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1100 мм
- Глубина660 мм
- Высота340 мм
- Вес17 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг, закаленое стекло
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки680 мм
- Высота упаковки350 мм
- Глубина упаковки1130 мм
- Вес упаковки17.50 кг
- Объём упаковки0.27 м3
- Изделия стопируютсяНет