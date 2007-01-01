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Капучино журнальный столик из искусственного ротанга, соломенный - фото 1Капучино журнальный столик из искусственного ротанга, соломенный - фото 2Капучино журнальный столик из искусственного ротанга, соломенный - фото 3
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Капучино журнальный столик из искусственного ротанга, соломенный

Артикул: CH-077-155
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик «Капучино» является хорошей парой к трехместному дивану, который представлен в этой мебельной коллекции. Устойчивость и прочность ей придает каркас, выполненный из высококачественного алюминия. Каркас оплетен вручную с помощью круглого искусственного ротанга. Мебель выполнена в соломенном цвете.На поверхности столика прочно закреплена столешница из прозрачного стекла, что позволяет транспортировать мебель в собранном виде. Столик дополнен пластиковыми ножками для лучшей устойчивости.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1100 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота340 мм
  • Вес17 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг, закаленое стекло
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки680 мм
  • Высота упаковки350 мм
  • Глубина упаковки1130 мм
  • Вес упаковки17.50 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Капучино журнальный столик из искусственного ротанга, соломенный
Капучино журнальный столик из искусственного ротанга, соломенный
29 690
В корзине

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