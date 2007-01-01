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Столик журнальный Macos major, белый, золотой - фото 1Столик журнальный Macos major, белый, золотой - фото 2Столик журнальный Macos major, белый, золотой - фото 3Столик журнальный Macos major, белый, золотой - фото 4Столик журнальный Macos major, белый, золотой - фото 5

Столик журнальный Macos major, белый, золотой

Артикул: CH-073-338
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Macos обладает лаконичным и вневременным внешним видом. Плавные формы, напоминающие очертания песочных часов, создают ощущение легкости и динамичности. Круглая столешница из белого спеченного камня изящно контрастирует с тюльпановидным основанием из металла. Которое украшено углубленными выемками, создающими рельефный рисунок.

Macos станет стильным штрихом в актуальном пространстве любой стилизации. Подчеркнет как минималистичность, так и разнообразие интерьера. Используйте его в качестве журнального столика — идеально дополнит мягкую группу в гостиной, как подставку для декора, или в образе самостоятельного объекта современного дизайна.
Материал столешницы - спеченный камень с фактурой под керамику. Материал опоры - металл золотистого цвета.

Наличие подпятников, предохраняющие от появления царапин на полу.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота335 мм
  • Диаметр750 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый, золотой

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки820 мм
  • Высота упаковки820 мм
  • Глубина упаковки405 мм
  • Объём упаковки0.27 м3

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Товар в корзине

Столик журнальный Macos major, белый, золотой
Столик журнальный Macos major, белый, золотой
46 290
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