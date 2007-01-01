Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Столик журнальный Лемосаб лоу, орех, матовый черный, произведённого компанией ChiedoCover
Столик журнальный Лемосаб лоу, орех, матовый черный
11 оценок
18 990
Товар в корзине. Перейти
Столик журнальный Лемосаб лоу, орех, матовый черный - фото 1Столик журнальный Лемосаб лоу, орех, матовый черный - фото 2Столик журнальный Лемосаб лоу, орех, матовый черный - фото 3Столик журнальный Лемосаб лоу, орех, матовый черный - фото 4

Столик журнальный Лемосаб лоу, орех, матовый черный

Артикул: CH-073-348
11 оценок
Основные характеристики
  • Высота525 мм
  • Диаметр500 мм
  • Материал столешницыМДФ, шпон
  • Материал подстольяметалл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол лофт Дарвин, письменный
Фотография товара Стол лофт Дарвин, письменный от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Решт для 2-х сотрудников, венге
Фотография товара Стол Решт для 2-х сотрудников, венге от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Лемосаб — коллекция из трёх журнальных столиков, которые можно использовать как отдельно, так и в комбинации друг с другом. Их ДНК — плавные эргономичные формы и визуально контрастный образ. Столешница из шпона грецкого ореха привносит природную эстетику. Её «теплый» характер выделяется на фоне брутального основания из железа с порошковым покрытием черного цвета.

Дизайн Лемосаб — отражение «вечного диалога» между естественным и рукотворным. Ножки, напоминающие бутоны цветов, символизируют хрупкость и нежность. Но текстура металла придает им монументальность. Для любого интерьерного решения — две вариации основания: гладкое и рельефное. Выемки образуют фактурный рисунок наподобие пчелиных сот. Он придает конструкциям пластичность, выразительность, ассоциативность. Журнальные столики Лемосаб добавят комфорта и оригинальности гостиной, спальне, лаундж-зоне, творческой локации.

Материал столешницы - МДФ толщиной 25мм со шпоном грецкого ореха, основание - железное с черным порошковым покрытием.

Наличие подпятников, предохраняющие от появления царапин на полу.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота525 мм
  • Диаметр500 мм
  • Материал столешницыМДФ, шпон
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный, орех

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол КВАНТ 3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол КВАНТ 3, произведённого компанией ChiedoCover
31 290
Оптовая цена

Стол КВАНТ 3

50
Фотография товара Стол обеденный Apriori, венге/ прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Apriori, венге/ прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от90 790
Оптовая цена

Стол обеденный Apriori, венге/ прозрачный

31
Фотография товара Журнальный столик Stone 01, керамика черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Stone 01, керамика черная, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Журнальный столик Stone 01, керамика черная

11
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стол журнальный 0813ДТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный 0813ДТ, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Стол журнальный 0813ДТ

8
В наличии 19 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Журнальный столик Гера, 50х50 см, сталь, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
20 39012
22 990 ₽Оптовая цена

Журнальный столик Гера, 50х50 см, сталь, серебро

26
В наличии 34 шт.
Настоящее фото товара Стол круглый, дуб венге, антрацит, Д90, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена

Стол круглый, дуб венге, антрацит, Д90

12
Настоящее фото товара Стол пластиковый Рулло, круглый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 190

Стол пластиковый Рулло, круглый, белый

9
В наличии 37 шт.
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Лаки мини 800мм, азул, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
10 190

Стол нераздвижной Лаки мини 800мм, азул, белый муар

8
Настоящее фото товара Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, фрост, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
14 290

Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, фрост, белый муар

11
Распродажа
Фотография товара Стол Пурр К 110 орех раскладной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Пурр К 110 орех раскладной, произведённого компанией ChiedoCover
63 59041
106 790 ₽

Стол Пурр К 110 орех раскладной

10

Другие товары из раздела круглые столы

Фотография товара Cтол Tulip style, черный, D700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол Tulip style, черный, D700, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Cтол Tulip style, черный, D700

31
Фотография товара Столик в виде корзины Tavolino, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик в виде корзины Tavolino, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Столик в виде корзины Tavolino, старинный орех

48
Фотография товара Стол кофейный Спрингс, дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол кофейный Спрингс, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стол кофейный Спрингс, дуб

38
Распродажа
Фотография товара Стол стеклянный Rock white / black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол стеклянный Rock white / black, произведённого компанией ChiedoCover
от13 59037
21 390 ₽Оптовая цена

Стол стеклянный Rock white / black

32
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Нойда стол круглый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
42 090
Оптовая цена

Нойда стол круглый, бежевый

44
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол Bell ClassiCon Coffee Table от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Bell ClassiCon Coffee Table, произведённого компанией ChiedoCover
47 790
Оптовая цена

Стол Bell ClassiCon Coffee Table

41
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стол Split темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Стол Split темно-коричневый

15
Фотография товара Раскладной обеденный стол Пион, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Раскладной обеденный стол Пион, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
89 990
Оптовая цена

Раскладной обеденный стол Пион, черный, серый

10
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стол Тулип 90х73 дуб вотан / белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тулип 90х73 дуб вотан / белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 290

Стол Тулип 90х73 дуб вотан / белый

7
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Лаки мини 800мм, фрост, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
8 690

Стол нераздвижной Лаки мини 800мм, фрост, белый муар

12

Товар в корзине

Столик журнальный Лемосаб лоу, орех, матовый черный
Столик журнальный Лемосаб лоу, орех, матовый черный
18 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности