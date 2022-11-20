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Стол Bell ClassiCon Coffee Table

Артикул: CH-050-349
6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота370 мм
  • Диаметр750 мм
  • Материал подстольяметалл, стекло
  • Цветсиний, черный, золотой

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