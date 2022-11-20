Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота370 мм
- Диаметр750 мм
- Материал подстольяметалл, стекло
- Цветсиний, черный, золотой
Стол круглый EAMES DSW D80 черный
Стол складной Натали белый
Стол складной Натали серый
Стол складной Натали зеленый
Стол Eames T-8, цвет по RAL
Стол Eames T-8 MDF, цвет по RAL
Стол Grado
Стол Round Bred
Стол Лидер 3 d1500, орех, черный
Стол Лидер 9, D80см, белый, белый
Стол Conti, бежевый глянец
Стол Rolf на металлокаркасе
Стол Brick ST
Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300
Стол Asti Foto
Стол Vision
Стол Geneva
Стол Лофт 81