Характеристики товара
Описание
Столик журнальный Марти состоит из столешницы овоидной формы и скульптурного металлического основания, напоминающего сноп. Диалог конфигураций и материалов поддерживает оригинальный дизайн, который гармонично вписывается в пространства любых назначений.
Столик может работать в качестве подставки для растений, демонстрации аксессуаров, декора. Его плавные формы эстетично дополнят как городские, так и загородные локации. Компактный размер позволяет использовать даже на небольшой площади, например, на балконе, веранде. Вы без труда перенесете столик в нужную вам точку, составите стильную композицию, добавив его к дивану, креслу, пуфу.
Материал столешницы - МДФ 25 мм. в шпоне ясеня, материал основания - нержавеющая сталь с гальваническим покрытием титанового цвета.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина550 мм
- Ширина425 мм
- Высота505 мм
- Материал столешницыМДФ, шпон
- Материал подстольяметалл
- Цветчерный, орех
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет