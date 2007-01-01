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Настоящее фото товара Столик журнальный Марти, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Столик журнальный Марти, орех, черный
7 оценок
25 990
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Столик журнальный Марти, орех, черный - фото 1Столик журнальный Марти, орех, черный - фото 2Столик журнальный Марти, орех, черный - фото 3Столик журнальный Марти, орех, черный - фото 4

Столик журнальный Марти, орех, черный

Артикул: CH-073-337
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина550 мм
  • Ширина425 мм
  • Высота505 мм
  • Материал столешницыМДФ, шпон
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Столик журнальный Марти состоит из столешницы овоидной формы и скульптурного металлического основания, напоминающего сноп. Диалог конфигураций и материалов поддерживает оригинальный дизайн, который гармонично вписывается в пространства любых назначений.

Столик может работать в качестве подставки для растений, демонстрации аксессуаров, декора. Его плавные формы эстетично дополнят как городские, так и загородные локации. Компактный размер позволяет использовать даже на небольшой площади, например, на балконе, веранде. Вы без труда перенесете столик в нужную вам точку, составите стильную композицию, добавив его к дивану, креслу, пуфу.

Материал столешницы - МДФ 25 мм. в шпоне ясеня, материал основания - нержавеющая сталь с гальваническим покрытием титанового цвета.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина550 мм
  • Ширина425 мм
  • Высота505 мм
  • Материал столешницыМДФ, шпон
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный, орех

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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