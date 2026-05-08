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Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый
428 оценок
1 69022
2 165 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый - фото 1Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый - фото 2Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый - фото 3Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый - фото 4Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый - фото 5Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый - фото 6Распаковка стульев на металлокаркасе ChiedoCover - видео 7
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Реальное изображение товара 1 Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый производства ChiedoCover
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Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый

Артикул: CH-003-722
428 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Стопируется по 9 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Профиль каркаса25 мм
  • Вес6,5 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • НаполнительEL
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкаэкокожа
  • Цвет каркасазолотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Варианты обивкиВарианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый - каркас в цвете ТитанТитан
Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый - каркас в цвете ЧерныйЧерный
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Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый - каркас в цвете ПиранПиран
Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый - каркас в цвете БелыйБелый
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