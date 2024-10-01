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Стопка «Сиде», стекло 60 мл, прозрачный - фото 1

Стопка «Сиде», стекло 60 мл, прозрачный

Артикул: CH-064-186
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 24 штуки.

Стопка «Сиде» – оригинальная посуда из качественного стекла. Рюмка имеет вытянутую форму, высота ее составляет 98 мм. Объем равен 60 мл. Диаметр чаши 37 мм.


Посуда узкая, есть толстое дно. Дизайн лаконичный, без оригинальных декоров. Товар этой серии отлично сочетается с качественными стаканами в простом стиле, классическими фужерами и другой посудой. Барная рюмка совершенно прозрачная, красивое стекло отлично блестит на солнце.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота98 мм
  • Диаметр37 мм
  • Вес0,1 кг
  • Объем0,06 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

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