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Стопка «Акватик», стекло 60 мл, прозрачный - фото 1Стопка «Акватик», стекло 60 мл, прозрачный - фото 2

Стопка «Акватик», стекло 60 мл, прозрачный

Артикул: CH-064-301
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 6 шутк.

Серия стопок «‎Акватик»‎‎ станет центром внимания на повседневном и праздничном столе. Рюмки сделаны из ударопрочного материала, стекло отличается высокой плотностью. Толстые прозрачные стенки не искажают цвет напитка. Широкая ножка позволяет рюмке устойчиво стоять на столе и не опрокинуться. Производитель допускает мойку посуды в посудомоечной машине. Объем 60 мл.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота67 мм
  • Диаметр47 мм
  • Вес0,09 кг
  • Объем0,06 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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