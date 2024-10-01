Характеристики товара
Описание
В упаковке 6 шутк.
Серия стопок «Акватик» станет центром внимания на повседневном и праздничном столе. Рюмки сделаны из ударопрочного материала, стекло отличается высокой плотностью. Толстые прозрачные стенки не искажают цвет напитка. Широкая ножка позволяет рюмке устойчиво стоять на столе и не опрокинуться. Производитель допускает мойку посуды в посудомоечной машине. Объем 60 мл.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота67 мм
- Диаметр47 мм
- Вес0,09 кг
- Объем0,06 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт